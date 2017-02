CUARTA FECHA CORONACIÓN

El no cumplimiento del mismo es motivo de sanción y/o descalificación de la prueba.

La carrera

La partida será en pelotón por categorias. Todas las categorías largaran 2 minutos entre una y otra.

Categorías

Las categorías dependen de la edad de cada competidor. Los menores de 18 años necesitarán el permiso de padre o tutor, quien deberá firmar la ficha de inscripción autorizando la participación del menor en el evento.

Distancia

Las distancias serán de 14 km por vuelta. Circuito totalmente señalizado y con veedores en zonas criticas. El primer participante PUNTERO que cumpla con la cantidad de vueltas pautadas tanto para promocionales como para competitivas será el ganador y se clasificará hacia atrás aun no habiendo cumplido las vueltas acordadas. Una vez que esto suceda se dará como finalizada la prueba para dicha categoría. Todos los participantes que arriben a la meta después del ganador de la categoría serán clasificados con la cantidad de vueltas que hayan completado hasta ese momento.

La bicicleta

La bicicleta a utilizar deberá ser tipo Mountain bike en buen estado.

El ancho de cubierta es libre.

Está permitido el uso de bicicletas rodado 26, 27,5 y 29.

No habrá restricciones en cuanto a la cantidad de dientes de los platos, pudiendo elegir el competidor la multiplicación a utilizar.

No se podrán utilizar apoya brazos de ningún tipo, a excepción de los bar ends.

La bicicleta debe contar con ambos frenos.

No se permite el cambio de bicicleta durante la competencia.

El equipamiento

Los grupos y teams pueden usar la remera que los identifica.

La bicicleta deberá portar la placa numérica que serán provistos por la organización durante toda la carrera sin excepción.

Casco rígido OBLIGATORIO durante toda la competencia.

Se sugiere uso de guantes y anteojos.

El corredor podrá portar herramientas, cámaras, hidratación y alimentos.

Nada de lo que lleve el corredor consigo deberá ser peligroso para él o para otro competidor.

En cuanto a la asistencia

La asistencia al competidor solo será permitida en la denominada “Zona de asistencia”.

La alimentación y la hidratación durante la prueba puede ser provista por alguien afín al competidor, en el lugar establecido para tal efecto por la organización.

Premios

General Dama / Hombre del 1 al 3. Y en todas las categorias del 1 al 5.

Seguridad

Circuito íntegramente señalizado y personal del STAFF en el circuito como veedores. Ambulancia durante el desarrollo de la competencia. Seguro para los corredores inscriptos en la carrera (cada corredor deberá asumir y ser responsable de cualquier gasto relacionado a emergencias médicas, salvo la cobertura que incluye la participación en el evento que consta de ambulancia, médico clínico, primeros auxilios y traslado al hospital más cercano).

Disciplina y penalizaciones

Los Jueces (designado por la organización) son responsables de la disciplina que debe existir durante la competencia. Las sanciones serán aplicables de acuerdo a la falta cometida, a todos los participantes que fueran infractores a este reglamento.

Será motivo de descalificación de la competencia

Agredir física o verbalmente a otro competidor, juez, público espectador, y/o personal de la organización (comportamiento antideportivo).

Cualquier omisión o falta al presente reglamento.

Transitar en sentido contrario por el circuito, caminando o montado en la bicicleta durante el evento.

Quitar, modificar o maltratar las señales del recorrido.

No hacer el recorrido señalado en forma completa.

No usar el equipo de seguridad (casco) y se sugiere guantes y anteojos.

Obstruir el paso a otros competidores con premeditación.

Cambiar de bicicleta o ciclista en cualquier punto del recorrido.

No obedecer las indicaciones de los jueces del evento.

Obstruir la meta durante la celebración del evento.

No respetar las norma de convivencia y pulcridad del predio educativo (la organización se lo advertirá una vez).

Reclamos

Cualquier protesta deberá ser realizada por escrito y presentada debiéndose abonar el valor de $ 400.-, que será devuelta en el caso de prosperar la misma. Todo lo no contemplado en el presente reglamento lo resolverán los jueces y los organizadores del evento siendo esta decisión inapelable.

Siendo el ciclismo rural una actividad riesgosa, el participante evaluará la conveniencia de largar, abandonar y/o continuar la carrera no haciéndose responsable la organización por las lesiones que pudiera sufrir.

Los participantes y sus acompañantes eximen de responsabilidad a la organización, a sus sponsors, colaboradores, a sus agentes y empleados, de cualquier reclamo o demanda resultante de infracciones por parte de los participantes a su favor; como así también eximen a la organización de responsabilidad resultante de un daño a un equipo, a sus materiales y propiedades, incluyendo, pero no limitando, perdida o extravío.